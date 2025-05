Innovazione sostenibile per orticoltura e floricoltura: il 16 maggio a Palermo il convegno finale del progetto “Innortifloris”

PALERMO – Si svolgerà venerdì 16 maggio 2025, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso l’Aula Magna “G.P. Ballatore” del Dipartimento SAAF (Università degli Studi di Palermo), il convegno finale del progetto “Innortifloris. Innovazioni nelle produzioni integrate orticole e floricole sostenibili”.

Finanziato dalla Regione Siciliana, nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, Innortifloris ha coinvolto un’ampia rete di aziende agricole siciliane e due Università – Palermo e Catania – in un programma di trasferimento dell’innovazione volto a validare una serie di strumenti innovativi per la produzione integrata delle colture orticole e floricole.

Grazie ad un approccio multidisciplinare, il progetto ha avuto l’obiettivo di ottenere prodotti a ridotto rischio tossicologico e dalle elevate caratteristiche organolettiche e salutistiche, promuovendo modelli di coltivazione sostenibili e sicuri per l’ambiente, i lavoratori e i consumatori. Le attività hanno riguardato colture come ibisco, dipladenia, cycas e fragola e azioni come la difesa fitosanitaria integrata, l’ottimizzazione nutrizionale, la biofortificazione, la gestione sostenibile delle risorse e il riutilizzo degli scarti agricoli.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del prof. Baldassare Portolano, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università degli Studi di Palermo, e del prof. Salvatore Barbagallo, Assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale e alla Pesca della Regione Siciliana. Ad intervenire: il dott. Fulvio Bellomo, Dirigente Generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; il dott. Antonino Drago, Dirigente dell’Area 3 del Dipartimento Agricoltura, responsabile del coordinamento e della gestione generale dei programmi; il dott. Vito Falco, Dirigente Responsabile del Servizio 15 – Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Trapani; il dott. Pasquale Angileri, Presidente del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Trapani e Palermo; il dott. Salvatore Fiore, Presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia.

I lavori effettuati e i risultati saranno illustrati dal responsabile dell’azienda capofila di progetto: dott. Vincenzo Trapani (Società Agricola Trapani) e dai referenti scientifici: prof. Gaetano Siscaro, prof.ssa Lucia Zappalà e Prof.ssa Gaetana Mazzeo (Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Università degli Studi di Catania), dott. Beppe Benedetto Consentino e dott.ssa Lorena Vultaggio (SAAF- UNIPA). Coordina il dibattito il prof. Salvatore La Bella (SAAF- UNIPA), con le conclusioni affidate al prof. Leo Sabatino (SAAF- UNIPA).

L’evento è realizzato in collaborazione con il Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati di Trapani e Palermo e la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia, che provvederà all’assegnazione dei CFP per i propri iscritti.