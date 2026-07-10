Inps, maxi concorso per 1695 posti per titoli ed esami

ROMA – E’ on line l’avviso dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.695 funzionari/e progettazione, erogazione e controllo dei servizi, nei ruoli del personale dell’INPS.

Per partecipare alla selezione è necessario avere conseguito la laurea ‘ vecchio ordinamento’ o equipollente, secondo quanto meglio specificato nel bando. I posti da ricoprire sono individuati presso le Sedi degli uffici di Direzione regionale/di coordinamento metropolitano/generale-DST disseminati in tutto il territorio nazionale.

Oltre ad una eventuale preselezione, sono previste prova scritta e valutazione dei titoli. Per consultare il bando completo e inviare al propria candidatura basta cliccare qui e consultare il sito InPa. È possibile presentare le domanda di partecipazione entro il 27 luglio 2026.