INPS Sicilia “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” le iniziative in campo

PALERMO – Martedì 25 novembre, in occasione della ricorrenza della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, anche tutte le strutture INPS presenti in Sicilia, così come quelle del restante territorio nazionale, saranno impegnate in azioni di sensibilizzazione e servizi a tutela delle donne vittime di abusi e violenze.

“Le iniziative, realizzate su impulso del Comitato Unico di garanzia (CUG) e della Direttrice generale Valeria Vittimberga – spiega il direttore regionale INPS Sicilia, Sergio Saltalamacchia – hanno previsto l’apertura di uno “Sportello rosa” dalle 10 alle 12, presso tutti gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle sedi del territorio; in questo sportello sono stati forniti supporto ed informazioni sulle prestazioni erogate dall’Istituto, con particolare riferimento alle misure poste a sostegno delle donne vittime di violenza, quali il Reddito di Libertà ed il Congedo Indennizzato”.

In ogni nostra area aperta al pubblico – afferma – è stata inoltre esposta la locandina della campagna “Un posto occupato”, che riserva idealmente il posto che avrebbe potuto occupare una delle numerose vittime e sono stati altresì distribuiti i materiali realizzati dall’istituto, tra cui, la locandina “25 novembre non sei sola” e quella che pubblicizza il numero verde 1522 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”.

“In alcune province siciliane – conclude il direttore regionale Saltalamacchia – sono state altresì realizzate, in rete con altre istituzioni operanti nel territorio, iniziative volte ad approfondire gli ambiti di azione e di competenza dell’Istituto, ogni giorno impegnato, su più fronti, nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione e particolarmente attento alla salvaguardia di valori non negoziabili, che possono essere tutelati solo attraverso la consapevolezza e la prevenzione”.

Presso la Direzione provinciale INPS di Trapani saranno presenti due rappresentanti dell’associazione “Contro Tutte Le Violenze – Co.Tu.Le.Vi.”, che collaboreranno con l’Istituto per offrire supporto alle donne in situazioni di fragilità, rischio o violenza. Il loro intervento rientra in una sinergia concreta tra INPS e il volontariato locale, con l’obiettivo di fornire aiuto diretto e informazioni sui servizi disponibili per chi è in difficoltà e necessita di protezione.