Inps Trapani: al via, dal 1° luglio, le prenotazioni dei servizi di informazione e consulenza in presenza

TRAPANI – La Direzione provinciale INPS di Trapani comunica che a partire da mercoledì 1° luglio, gli utenti potranno prenotare il servizio di informazione e consulenza, che sarà erogato in presenza dalla sede provinciale INPS di Trapani a partire dal 6 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Presso le Agenzie territoriali INPS di Marsala, Alcamo, Castelvetrano e Mazara del Vallo i servizi di informazione e consulenza continueranno ad essere garantiti in modalità telefonica contattando il numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile). L’accesso nelle sedi dovrà essere prenotato attraverso i seguenti canali: • Contact center, chiamando al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile); • app INPS Mobile; • sito web. All’atto della prenotazione, l’utente dovrà indicare obbligatoriamente il motivo del contatto, in modo da consentire all’Ufficio competente di analizzare la richiesta, risolvere eventualmente prima la problematica ed avvisare telefonicamente l’interessato. Sempre a decorrere da lunedì 6 luglio, la direzione provinciale INPS di Trapani tornerà a prestare il servizio di consulenza, che sarà erogato in presenza o in Via Scontrino, n. 28 tel +39 0923 824 361 direzione.provinciale.trapani@inps.it www.inps.it 2 modalità telefonica. La sede, ricevuta la prenotazione con l’esatta indicazione della tematica da affrontare, approfondirà la problematica prima dell’incontro e, nel caso di pronta risoluzione, ricontatterà telefonicamente l’utente per comunicare l’esito della verifica e chiudere prima l’appuntamento. Il servizio di consulenza per gli intermediari istituzionali e gli altri utenti abilitati ai “Cassetti” continuerà, invece, ad essere assicurato a distanza tramite videochiamata o via telefono.