Insediamento nuova prefetta di Trapani Daniela Lupo. Gli auguri di buon lavoro della Uil Trapani: “Essenziale il confronto per lavorare insieme per il territorio”

TRAPANI – “A nome della Uil Trapani tutta auguro buon lavoro alla nuova prefetta di Trapani Daniela Lupo, che grazie all’esperienza maturata sul campo, sono certo saprà dare un importante contributo di mediazione e supporto nelle azioni a sostegno della comunità locale. In un momento in cui si registrano numerose difficoltà, in diversi ambiti del tessuto produttivo e sociale, la piena collaborazione tra le parti è più che mai fondamentale”.

Lo afferma il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino in occasione dell’insediamento del neo prefetta trapanese.

“Le criticità con le quali ci confrontiamo ogni giorno – aggiunge – vanno sicuramente affrontate attraverso l’impegno comune, nell’ottica di una collaborazione fattiva tra le istituzioni e le parti sociali presenti sul territorio. Ci auguriamo, pertanto, di poter incontrare al più presto la prefetta Lupo per lanciare le basi di un proficuo confronto”.