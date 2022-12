Insediamento Prefetto di Palermo, Cisal: “Auguri di buon lavoro a Cucinotta”

PALERMO – “Rivolgiamo sinceri auguri di buon lavoro al neo Prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, che ieri (5 dicembre) si è presentata alla città. Siamo certi che la sua esperienza e le sue capacità aiuteranno Palermo e l’area metropolitana ad affrontare le numerose emergenze del nostro territorio e in particolar modo le tante vertenze lavorative. Come Cisal, siamo pronti come sempre a collaborare con le istituzioni e offrire il nostro contributo per trovare idonee soluzioni a problemi comuni”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gianluca Colombino di Cisal.