“Insieme” per fare prevenzionePrefettura, USP, FFO, ASP ed Enti gestori delle strade incontrano gli studenti

TRAPANI – Si è conclusa stamattina (16 aprile), presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Girolamo Caruso di Alcamo, la serie di incontri formativi di sensibilizzazione all’osservanza del Codice della Strada, organizzati dalla Prefettura di Trapani, d’intesa con il Libero consorzio dei Comuni della provincia di Trapani, l’Ufficio scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, l’ASP di Trapani e l’ANAS-Sezione di Trapani.

La progettualità, rivolta agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado, ha concretizzato una preziosa occasione di dialogo tra Istituzioni e di interazione tra Forze dell’Ordine e ambiente educativo, nel quadro di un’offerta formativa che valorizzi l’educazione alla legalità e alla convivenza civile, migliori la consapevolezza degli studenti in relazione al rispetto della normativa e promuova l’adozione di comportamenti corretti e sicuri.

Il ciclo di incontri formativi ha avuto luogo presso l’ITT Amico di Trapani, l’I.S. Sciascia e Bufalino di Erice, l’I.S. Ruggieri di Marsala, l’ITSE Ferrara di Mazara del Vallo, l’I.S. Ferrigno-Accardi-Titone di Castelvetrano e l’ITET Caruso di Alcamo, coinvolgendo complessivamente oltre mille studenti della provincia.

Relatori scelti dalle Forze dell’Ordine hanno approfondito un’ampia trasversalità di tematiche, dall’uso dei monopattini e delle microcar agli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti, dall’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza alla compromissione dei tempi di reazione alla guida a causa dell’utilizzo improprio del cellulare, privilegiando l’approccio intersoggettivo e multidisciplinare, il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti, una significativa caratterizzazione interattiva nella presentazione dei contenuti anche attraverso la proiezione di materiale audio-video di forte impatto emotivo.

Rappresentanti qualificati dell’ANAS hanno relazionato sulle opere di efficientamento della rete, sulle attività di manutenzione programmata e di gestione delle infrastrutture nonché sui progetti di sostenibilità ambientali, tecnologici e di sicurezza.

Psicologi dell’ASP di Trapani hanno invitato gli studenti a riconoscere e comprendere le ragioni psicologiche di scelte comportamentali sbagliate.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, si inserisce nell’ambito delle attività preventive e di sensibilizzazione implementate dall’Osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali. Un nuovo ciclo di eventi formativi sarà proposto all’avvio del prossimo anno scolastico, per vivere la viabilità in maniera completa e consapevole, con la finalità anche di contribuire al decremento dell’incidentalità stradale.