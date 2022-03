Insieme per l’Ucraina, manifestazione di solidarietà organizzata dal Pd

PARTANNA – Insieme per l’Ucraina: si chiama così la manifestazione di solidarietà che il Circolo del Partito Democratico di Partanna ha deciso di organizzare insieme al #PDSicilia per esprimere la vicinanza concreta al Paese aggredito e invaso dalla Russia. Si tratta di una raccolta di beni di prima necessità che scarseggiano in Ucraina e che […]

PARTANNA – Insieme per l’Ucraina: si chiama così la manifestazione di solidarietà che il Circolo del Partito Democratico di Partanna ha deciso di organizzare insieme al #PDSicilia per esprimere la vicinanza concreta al Paese aggredito e invaso dalla Russia.

Si tratta di una raccolta di beni di prima necessità che scarseggiano in Ucraina e che si effettuerà sabato 19 marzo, dalle 16:00 alle 19:00. Il Punto Raccolta sarà in Via Trieste 37, presso Roadhouse Café.

Un piccolo gesto di solidarietà che unito insieme alle numerose iniziative già presenti potrà aiutare a fare la differenza.

I generi di prima necessità oggetto della raccolta e concordati con la comunità di Sant’Egidio sono i seguenti:

generi per l’infanzia (pannolini, salviettine imbevute, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche e ffp2);

materiali per medicazione (bende, ovatta, garza, disinfettante, cerotti);

antidolorifici (deksalgin, paracetamolo 100 ml, analgin);

antibiotici in compresse e in fiale (ceftriakson, metronidazol, levofoksacin);

sistemi di infusione interna, soluzioni per infusione (soda bufer, gecadez 400ml, soluzione fisiologica 400ml);

alcool, acido tramexanico, decinon, etamzilato in ampolle (deksametazone, metazone, atropina, adrenalina, dimedrol);

antipiretici;

antinfiammatori (compresi cortisonici);

antipertensivi;

analgesici;

antinfluenzali;

antiemetici;

anticolesterolo;

antidiabetici orali;

protettori gastrici;

Circolo Partito Democratico di Partanna