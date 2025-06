Intensificati i controlli alla circolazione stradale. Un arresto e una denuncia

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto un 26enne straniero (residente in Italia) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato un 34enne del luogo per guida sotto effetto di stupefacenti.

I militari, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno proceduto al controllo del veicolo su cui i due viaggiavano e, insospettiti dall’eccessivo nervosismo mostrato da questi ultimi, effettuavano ulteriori verifiche che consentivano di sottoporre a sequestro circa 70 gr. di marijuana e la somma contante di oltre 3.800 € (quale verosimile provento di illecita attività), rinvenuti nella disponibilità del 26enne e accertare la positività alle sostanze stupefacenti da parte del 34enne conducente del veicolo.

Dopo la convalida dell’arresto, il 26enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora con divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

Anche questo ulteriore risultato operativo dei Carabinieri, rientra tra i tanti conseguiti dall’intensificazione dei servizi sul territorio condivisa in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.