Intensificati i servizi contro lo spaccio di droga. Arrestati due trapanesi

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato due trapanesi di 24 e 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno sorpreso il 38enne mentre avrebbe ceduto una dose di crack ad un giovane del luogo. A seguito di perquisizione sarebbe risultato in possesso di altre due dosi di crack pronte per essere vendute.

Da un’altra perquisizione, questa volta domiciliare, eseguita a carico del 24enne sono stati invece rinvenute e sequestrate 14 dosi di crack oltre a soldi in contanti per quasi 800 euro tutte in banconote di piccolo taglio.

Al termine degli atti di rito e delle udienze di convalida per il 38enne sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre per il più giovane non sono state emesse misure.