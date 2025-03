Intensificati i servizi nel week end. 6 denunciati

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale procedendo alla denuncia di sei soggetti per vari reati. I servizi e gli uomini messi in campo dai Carabinieri, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, sono stati eseguiti nelle arterie principali della città anche in vista dell’affluenza prevista per i festeggiamenti di carnevale.

Ad essere stati denunciati sono stati:

un 18enne ericino , sorpreso a bordo di un ciclomotore risultato oggetto di furto (ricettazione);

un salemitano di 61 anni , sorpreso a detenere due coltelli di genere vietato senza giustificarne il motivo per il quale li portasse al seguito (porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere);

un 40enne di San Vito lo Capo , fermato alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge (guida in stato di ebrezza);

un 42enne di Valderice invece, sottoposto ad accertamenti tossicologici presso il locale nosocomio, sarebbe risultato positivo a stupefacenti (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti);

un giovane di 21 anni era invece alla guida di un'autovettura sprovvisto di patente perché mai conseguita con recidiva nel biennio (guida senza patente);

Nel corso del servizio, che prevedeva anche il controllo di soggetti sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione, un trapanese di 37 anni è stato trovato fuori dalla propria abitazione dove era stato sottoposto agli arresti domiciliari (evasione).