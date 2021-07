Interrogazione sull’Area archeologica di Contrada Stretto

PARTANNA – Pubblichiamo il testo dell’interrogazione della vicepresidente del Consiglio Comunale di Partanna, Mimma Amari, sull’Area archeologica di Contrada Stretto.

“Premesso che l’area archeologica di “Contrada Stretto” contraddistingue la realtà della

preistoria del territorio di Partanna nel panorama internazionale, con particolare rilievo, per la presenza di quello che, ancora oggi, appare un vero e proprio enigma per gli addetti ai lavori, un sistema articolato di fossati e trincee artificiali neolitici, inserito in quel vasto areale in cui si trova la foce del fiume Belice, importante arteria fluviale che consentiva alle imbarcazioni primitive, provenienti dal mare Mediterraneo, di addentrarsi fin quasi al centro della Sicilia.

Il sistema di fossati-trincea di Partanna ha caratteristiche morfologiche singolari, assume

quasi una forma labirintica, un dedalo di trincee, ed è verosimilmente connesso ad un uso cultuale o inserito in un sistema di approvvigionamento idrico.

Il sito è stato esplorato e studiato alla fine del secolo scorso, con le campagne di scavo del

1988 prima e del 1994 dopo, condotte dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani dirette dal compianto professor Sebastiano Tusa, che hanno permesso di datare questo congegnato d’iniziale ingegneria umana tra la fine del VI e l’inizio del V millennio a.C., ed in particolare tra i 5.700 ed i 4.300 anni a.C.

A queste campagne ne sono succedute altre realizzate dall’Università di Cordoba (Spagna) e con alcuni campi scuola organizzati dalla Piccola Cooperativa SYS di Palermo, che hanno portato alla luce un’ampia galleria che conduce ad una polla d’acqua sorgiva, con segni di un sistema di chiusura con opportuno portale, un sistema di canalizzazione delle acque piovane, realizzato sul costone roccioso, e un’ampia necropoli dell’antica età del bronzo, con la tomba in cui è stato rinvenuto il cranio di un individuo che ha subito in vita un delicato intervento chirurgico di trapanazione cranica.

L’area archeologica è stata realizzata con l’utilizzo di finanziamenti europei, POR 2000/06,

nell’ambito del piano territoriale integrato denominato ALCESTI ASSE 2 misura 2.01 azione F, è stata inaugurata, alla presenza dell’allora presidente della Regione Sicilia, il 15 luglio 2011 ed è un bene del patrimonio del Comune di Partanna, che, pertanto, dovrebbe provvedere alla necessaria manutenzione, preservazione e fruizione.

L’area archeologica di “Contrada Stretto” è, oggi, in rigoroso collegamento con il “Museo

Regionale della Preistoria del Belice” ubicato negli ambienti del Castello Grifeo di Partanna, costituendo così un sistema di attrazione turistica culturale che facilmente potrebbero influire sullo sviluppo territoriale ed economico.

Considerato che attualmente il sito versa in uno stato grave di abbandono tanto da essere

sconsigliato per una visita turistico/culturale in quanto che, essendo state effettuati pochissimi sporadici interventi di manutenzioni, quasi sempre rivolti alla pulizia dell’area parcheggio e a quella antistante l’edificio di accoglienza, è poco praticabile ed assolutamente inadatto ad essere fruito dai visitatori. Tale condizione si registra ormai da diversi anni.

Tutta l’area archeologica risulta ricoperta di alte sterpaglie, che la rendono a rischio di

incendi dolosi, come è avvenuto in quasi tutti gli anni passati, e che ricoprono, rendendola

impraticabile, quel che resta dell’intera sentieristica. Gli stessi luoghi prima citati, quali il ramo del fossato, la galleria cultuale e le tombe della necropoli, sono aggrediti da vegetazione spontanea, anche con alberi di alto fusto le cui radici rendono precario lo stato di consistenza delle pareti infestate.

A causa di pesanti interventi di trasformazione agricola di un fondo limitrofo, la suggestiva

polla d’acqua su cui sfocia la galleria culturale è oggi completamente ricoperta di terreno tufaceo e, quindi, non più attiva.

Non c’è più quasi traccia della ricca cartellonistica espositiva che si dislocava lungo i tragitti dei percorsi perché in parte bruciata, in parte divelta e in parte sbiadita.

L’edificio del centro di accoglienza, pur fornito due anni fa di rastrelliere per raccogliere

scientificamente le cassette dei materiali di scavo, che sono ancora in attesa di essere sistemate opportunamente, resta chiuso al pubblico ed è fortemente aggredito dall’umidità e dalla muffa, a causa di notevoli infiltrazioni di acqua piovana.

Le condizioni di pesante degrado dell’area archeologica sono già state, in passato, oggetto di interrogazione consiliare nel Consiglio comunale di Partanna (22 maggio 2017) e parlamentare presso l’Assemblea Regionale Siciliana (5 giugno 2017) senza che si sia registrato un qualsiasi effetto.

Si interroga codesta Amministrazione sulle intenzioni e soluzioni al fine di garantire un’immediata riapertura del sito e un effettivo servizio dell’area archeologica. Si chiede altresì di indicare una tempistica degli interventi”.

Partanna 14/07/2021

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Partanna

Avv. Mimma Amari