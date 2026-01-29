Intervista al Direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale Sant’Antonio Abate

TRAPANI – L’implementazione degli interventi chirurgici all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, la riorganizzazione del reparto, la chirurgia oncologica e toracica, le nuove strumentazioni all’avanguardia in arrivo, tra le quali una suturatrice robotizzata. Sono alcuni dei temi dell’intervista a Paolo Buffa, dallo scorso ottobre direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Generale, che punta a far tornare a essere il reparto punto di riferimento d’elezione per tutto il territorio provinciale.
Link dell’intervista video: https://www.swisstransfer.com/d/8533ced5-f786-48cc-999c-887bc145159b