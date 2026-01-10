Intimidazione al sindaco di Carlentini, la solidarietà di Anci Sicilia

PALERMO – “Solidarietà e vicinanza al collega Giuseppe Stefio e alla sua famiglia. Non possiamo più accettare in silenzio minacce e intimidazioni nei confronti di chi ogni giorno dedica la vita al funzionamento della propria comunità. Continuando così c’è il rischio concreto di non trovare persone perbene disposte a rappresentare i Comuni e di consegnare la rappresentanza ad organizzazioni di un certo tipo”. Lo dicono il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, a proposito delle minacce al sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio.

“È arrivato il momento che qualcuno sopra di noi apra gli occhi sul sistema degli enti locali, sulla mancanza di sicurezza e tutela degli amministratori locali e delle loro famiglie – sottolineano -. Siamo al secondo posto tra le regioni italiane per minacce e intimidazioni”.