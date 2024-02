Intimidazione: on. Chinnici, solidarieta’ a dipendente del Comune di Belmonte Mezzagno

PALERMO – “Esprimo la mia piena solidarietà al funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Belmonte Mezzagno, nel palermitano, per la grave intimidazione subita. Il mio sostegno va a tutta l’amministrazione guidata dal Sindaco Maurizio Milone, che con grande sacrificio e dedizione sta portando avanti il cammino di Belmonte verso l’affermazione dei diritti e della legalità”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regione Siciliana, apprendendo la notizia del ritrovamento di un gatto impiccato sulla 🚪 dello studio professionale del tecnico.

“Ancora oggi – aggiunge – c’è chi pensa di intimorire e isolare le persone che svolgono il proprio lavoro nel rispetto dei principi di trasparenza e la legalità, come purtroppo è avvenuto più volte in passato in Sicilia. Gli autori sappiano che questo vile gesto sortirà l’effetto contrario, come già affermato dal Sindaco stesso”.

“Confidiamo nell’operato della magistratura e nelle forze dell’ordine – conclude – affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile e nel sostegno della Regione tutta, a prescindere dalle appartenenze”.