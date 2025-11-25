Intimidazioni a Sferracavallo, Patrizia Di Dio: “La denuncia è l’unica strada possibile”

SFERRACAVALLO – “Le inquietanti ed eclatanti intimidazioni avvenute a Sferracavallo – anomale e spregiudicate nelle modalità – sono comunque una sfida alla quale bisogna dare immediata risposta. È l’ennesima conferma che il racket e l’usura restano una ferita aperta ma, grazie alle denunce dei commercianti, si può vincere la sfida”.

“La denuncia è l’unica strada possibile. Confcommercio Palermo c’è stata, c’è e ci sarà sempre per fare quadrato attorno a tutti coloro che seguiranno il doveroso percorso della giustizia: mettiamo a disposizione i nostri sportelli antiracket e usura, garantendo la massima riservatezza e accompagnando le vittime delle estorsioni nel delicato e lungo percorso di denuncia: dall’ascolto alla tutela, dal raccordo con le forze dell’ordine al sostegno psicologico ed economico e anche dopo la celebrazione dei processi nei quali continueremo come sempre a costituirci parte civile”.

Lo ha detto la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, in riferimento alle intimidazioni avvenute ai danni di commercianti della borgata palermitana di Sferracavallo.