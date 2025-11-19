Intitolata a Borsellino la scuola di polizia Penitenziaria a Catania ed al Beato Giuseppe Puglisi la Cappella del Carcere Pagliarelli di Palermo

CATANIA – PALERMO – Saranno intitolate alla memoria del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia, la Scuola di Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza, a Catania, ed al Beato Giuseppe Puglisi la Cappella Centrale del carcere di Pagliarelli, a Palermo. Lo ha deliberato la Commissione per le Ricompense del Corpo di Polizia Penitenziaria che si è riunita a Roma presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Lo rende noto il SAPPE, il quale informa che sono state le due proposte votate all’unanimità dai componenti la Commissione.

“La proposta della intitolazione a Paolo Borsellino, il magistrato ucciso nella strage di Via D’Amelio nella 1992, della Scuola di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza era stata formulata dal direttore, Claudio Mazzeo”, spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “mentre quella di Palermo Pagliarelli, a seguito della quale la Cappella centrale dell’Istituto porterà il nome del Beato Giuseppe Puglisi, martire per mano mafiosa “in odium fidei”, nasce dal Cappellano dell’Istituto Fra’ Luigi D’Alessandro”.

Il SAPPE, nel ricordare che la Scuola di Polizia Penitenziaria di Roma è intitolata al giudice Giovanni Falcone, evidenzia che “la Croma bianca dell’attentato di Capaci, in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli Agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, dal 18 maggio 2012 è esposta nella Piazza d’Armi della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria di Roma, protetta da una teca di vetro, che ne consente la totale visibilità dall’esterno, progettata e allestita dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”.