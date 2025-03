Intitolata Piazza Repubblica al Generale di Corpo d’Armata, Corrado Borruso

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Si è appena conclusa la cerimonia di intitolazione di Piazza della Repubblica, a Castellammare del Golfo, al Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Corrado Borruso, originario di Castellammare del Golfo.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, svoltosi alla presenza della famiglia del Generale e delle più alte cariche civili e militari, ha visto la scopertura di una targa commemorativa in riconoscimento dell’illustre carriera raggiunta dal Generale Borruso che, scomparso nel 2016 all’età di 68 anni, ha dedicato la sua vita al servizio del Paese, raggiungendo il prestigioso grado di Generale di Corpo d’Armata.

Tra le tante onorificenze ed encomi che hanno costellato la rosea carriera dell’alto ufficiale, che ha raggiunto tra i tanti incarichi anche quello di Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri, si ricordano la Medaglia Militare d’Oro al merito di lungo comando, il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia NATO per le operazioni nella ex Jugoslavia e un Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile.