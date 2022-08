Dopo l’articolo de Il Sole 24 Ore, che definisce “inutile” e

“impossibile” il ponte sullo Stretto di Messina, l’on.Valentina Palmeri,

deputata regionale siciliana di Europa Verde, ha dichiarato:

“Persino il quotidiano “Il Sole 24 Ore”, che certamente non può essere

accusato di aver mai tenuto posizioni estreme in materia di tutela

dell’ambiente, ha ritenuto di dover intervenire, concordando in toto

quanto da me osservato nell’interrogazione presentata oltre un anno

fa. Ricorda il Sole 24 ore quanto il ponte sullo stretto di Messina

sia inutile ed impossibile da realizzare. Inutile sul piano dei

risparmi di tempo per l’attraversamento ed impossibile da realizzare,

almeno nelle diverse soluzioni tecnologiche fin qui prospettate.

Ancor più importante, il quotidiano conferma in poche parole come il

ponte sarebbe, ammesso che mai lo si costruisse, del tutto ingestibile

dal punto di vista economico, come già da me evidenziato,

trasformandosi in un’ennesima voragine mangiasoldi.

Di fronte a questa chiara ed autorevole presa di posizione, è ancora

una volta evidente che in Sicilia si deve puntare sull’ammodernamento

e sul potenziamento della rete ferroviaria interna, alla manutenzione

della rete stradale, al potenziamento dei collegamenti fra aree

interne e costa, puntando allo stesso tempo a rendere più numerosi ed

efficienti i collegamenti via nave sia per l’attraversamento dello

Stretto sia per la logistica. Invece che continuare a sprecare soldi

in faraonici progetti inutili del ponte, si destinino alle vere

emergenze i fondi del PNRR, gettando le basi per una espansione

economica e culturale che non consumi suolo né sia fatta a discapito

dell’ambiente.

Ma ahinoi, nell’attuale dibattito politico di tutto ciò non vi è traccia.”