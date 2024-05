Invecchiamento attivo. Iniziativa Uil Pensionati e Ada Trapani con il Comune di Erice. Un percorso alla scoperta della storia di Peppino Impastato

ERICE – Un percorso alla scoperta della storia di Peppino Impastato a Cinisi e delle bellezze artistiche di Borgo Parrini. La Uil Pensionati di Trapani e l’Ada (Associazione per i diritti degli anziani) insieme al comune di Erice hanno organizzato una giornata con gli anziani dei centri sociali di Erice Vetta, Rosmini, Napola ed Erice.

Hanno partecipato all’iniziativa il segretario generale della Uil Pensionati Trapani Eugenio Tumbarello, la presidente di Ada Con Maria Mandarano, la coordinatrice del progetto Caterina Maiorana, la sindaca di Erice Daniela Toscano e l’assessora alle Politiche sociali Carmela Daidone.

In particolare, durante l’incontro alla “Casa memoria Peppino e Felicia Impastato” i partecipanti sono stati guidati alla scoperta della casa-museo e della storia che racconta da Luisa Impastato.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Erice che ci ha dato la possibilità di realizzare questa importante attività dedicata ai meno giovani, che declina in pieno il concetto di invecchiamento attivo tanto caro a questo sindacato – afferma Eugenio Tumbarello -. L’ottima riuscita di questa esperienza ci spinge ad assumere l’impegno come Uil e come Ada a ripetere iniziative che vadano in quest’ottica, sia con il comune di Erice sia con gli altri comuni del Trapanese. Già nelle prossime settimane, sempre con il comune ericino, dare il via aun progetto di base per l’acquisizione o il miglioramento delle competenze digitali con l’obiettivo di favorire l’inclusione digitale stessa”.