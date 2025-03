Investimenti e agevolazioni fiscali, seminario gratuito di Sicindustria e Commercialisti

PALERMO – Le nuove opportunità di investimento e agevolazione fiscale per il 2025 saranno illustrate nel corso di un incontro organizzato da Sicindustria Palermo e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. Un webinar gratuito: “ZES, 5.0 e 4.0”, in programma domani (mercoledì 19 marzo 2025), dalle 14:30 alle 16:30.

L’incontro, fruibile esclusivamente in modalità online tramite la piattaforma GoToWebinar, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale per commercialisti, esperti contabili, imprenditori e operatori economici interessati alle nuove opportunità offerte dal quadro normativo e fiscale per il 2025.

Dopo i saluti istituzionali di Nicolò La Barbera, Presidente ODCEC Palermo, e Giuseppe Russello, Presidente Assindustria Palermo, i lavori saranno introdotti da Ernesto Gatto, consigliere ODCEC Palermo delegato alla formazione ed esperto in tematiche europee.

La sessione formativa sarà curata da Giuseppe Avanzato, commercialista e pubblicista, che approfondirà i seguenti temi:

ZES Unica Mezzogiorno 2025

● Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

● Investimenti agevolabili

● Certificazione delle spese

● Cumulabilità con altre agevolazioni

● Predisposizione e invio della Comunicazione

Transizione 5.0

● Novità della Legge di Bilancio 2025 e del Decreto Milleproroghe

Industria 4.0

● Investimenti residuali nel 2025

L’evento offre un’opportunità unica per approfondire le misure di incentivazione destinate allo sviluppo e all’innovazione delle imprese nel Sud Italia, con particolare attenzione alle novità introdotte dalle più recenti normative.

Per iscriversi:

Commercialisti/Esperti Contabili → Portale FPC 2.0

Altri partecipanti: https://attendee.gotowebinar.com/register/6110052531992400480