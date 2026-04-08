“Io, Tu, Noi”: L’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo si tinge di blu per l’inclusione

CASTELVETRANO – La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” l’ha celebrata nei giorni antecedenti il 2 aprile con un fitto programma di iniziative che hanno coinvolto tutti i gradi d’istruzione, unendo simbolicamente i plessi in un unico messaggio di accoglienza.

I più piccoli della Scuola dell’Infanzia hanno esplorato il concetto di unicità attraverso percorsi sensoriali e simbolici. Sotto il tema “Piccoli Intrecci, Grandi Legami”, i bambini hanno lavorato con fili colorati per comprendere come ogni individuo sia un tassello prezioso di una rete comune. Tra lanci di palloncini e laboratori artistici, il blu è stato il punto di partenza per un’esplosione cromatica: mescolando liberamente le tinte, i piccoli alunni hanno imparato che la bellezza nasce proprio dalla coesistenza delle diverse sfumature, sperimentando forme di comunicazione che vanno oltre le parole.

Il percorso di sensibilizzazione è proseguito alla Scuola Primaria con momenti di riflessione guidata e la realizzazione di cartelloni tematici.

Il culmine delle celebrazioni ha visto protagonista la Scuola Secondaria di I grado, dove gli studenti delle classi seconde del plesso E. Medi hanno dato vita a un emozionante flash mob. Schierati nel cortile scolastico, i ragazzi hanno formato con i propri corpi le parole “Io, Tu, Noi”. Un’immagine potente che ha trasformato un concetto astratto in una presenza fisica e tangibile: il rispetto della diversità come fondamento del vivere comune.

L’iniziativa ha ribadito la mission dell’istituto: l’inclusione non come evento isolato, ma come “respiro” della quotidianità scolastica. Dalla pazienza nell’attesa dell’altro alla scoperta della ricchezza altrui, la giornata del 2 aprile ha dimostrato come la consapevolezza nasca dai piccoli gesti, capaci di trasformare ogni singolo “io” in un meraviglioso e solidale “noi”.

Inoltre tutta la comunità ha aderito all’iniziativa #iopensoinblu, ideata dal Gruppo Nazionale Sportelli Autismo Italia ( SAI) inviando lavori realizzati dagli alunni sul tema “Intrecci: di colori, suoni, gesti, sguardi e pensieri, come luogo simbolico in cui le diversità si incontrano, si riconoscono e si arricchiscono reciprocamente, generando la bellezza della convivenza, fondata sul rispetto e aperta alla pace”.

Un impegno che nell’istituto è sempre molto attivo e proattivo, promuovendo una vera, tangibile e quotidiana inclusione scolastica e che contraddistingue la mission di tutti i Docenti.

