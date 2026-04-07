Iran. “No alla Sicilia come base logistica per la guerra”: sabato 11 mobilitazione a Sigonella

PALERMO – Trasparenza e chiarezza su cosa avviene a Sigonella, oltre al fermo no all’utilizzo della base nel catanese e delle altre infrastrutture sul territorio dell’Isola per sostenere la guerra in Iran.

Su queste basi un grande schieramento di associazioni, sindacati, reti civiche, partiti ha lanciato un appello per una mobilitazione sabato 11 alle ore 10 proprio davanti agli ingressi della base di Sigonella.

“Stiamo già pagando – spiegano i promotori dell’iniziativa – il costo economico di una guerra scellerata e illegale. Non vogliamo pagare pure il costo della trasformazione della Sicilia in un hub logistico di guerra che viola la nostra Costituzione e la vocazione naturale della nostra isola come ponte di cultura e dialogo. Non ci accontentiamo di un no all’uso della base – continuano – legato a cavilli interpretativi degli accordi di oltre 70 anni fa. Chiediamo che il governo Meloni si allinei agli altri paesi europei per impedire che i nostri cieli e mari diventino autostrade di morte e distruzione”.

L’appello è promosso da (altre adesioni sono in arrivo): Acli, Anpi, Arci, Ali, Auser, Federconsumatori, Legambiente, Libera, Cgil, Art.21, Memoria e Futuro, Rete Studenti Medi, Sunia, Udu, Uisp, Legacoop, associazione Pio La Torre, Amnesty International Gruppo 72, Erripa centro studi Achille Grandi, centro studi e di cultura politica Alcide De Gasperi, Arbor Unione per gli invisibili, Associazione Antimafia e legalità, associazione Centro Koros, associazione, Oltre Frontiere, associazione di promozione sociale Difesa e Giustizia, Chiesa Cristiana Evangelica Battista, Chiesa Evangelica Valdese, Città Insieme, Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), cooperativa Prospettiva, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Cope (Cooperazione paesi emergenti), Emergency gruppo territoriale Catania, gruppo di iniziativa territoriale Di Banca Etica Per Il Nord Est Della Sicilia, I siciliani giovani, Mani tese Sicilia, Pax Christi, M5s, Avs, Pd.