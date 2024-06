PALERMO – Irfis Finsicilia presenta la sua nuova veste e le misure destinate alle imprese. Appuntamento giovedì 27 giugno alle 15 nella Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, in via E. Amari 11. Durante l’evento, in collaborazione con il servizio Punto impresa digitale della Camera di Commercio, verranno illustrate le nuove misure e il piano industriale predisposto per i prossimi tre anni per supportare le aziende nel percorso di crescita. L’incontro rappresenta un’importante occasione per le imprese di conoscere le opportunità messe a disposizione dall’Irfis FinSicilia.

Questo il programma:

Saluti:

Alessandro Albanese, Presidente della Camera di Commercio Palermo ed Enna

Guido Barcellona, Segretario Generale della Camera di Commercio Palermo ed Enna

Iolanda Riolo, Presidente Irfis FinSicilia S.p.A.

Presentazione dei fondi, del piano industriale e delle misure a disposizione per le imprese:

Ignazio Tozzo, Ragioniere Generale della Regione Siciliana

Vincenzo Falgares, Direttore Generale Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana

Carmelo Frittitta, Direttore Generale Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana

Giulio Guagliano, Direttore Generale Irfis FinSicilia S.p.A.

Silvia Zuccarello, Responsabile Area Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione dell’Irfis FinSicilia S.p.A.

Patrizia Giordano, Responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Umane dell’Irfis FinSicilia S.p.A.

Modera