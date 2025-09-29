Iscrizioni ACR anno associativo 2025-26

MAZARA DEL VALLO – L’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo ha comunicato l’apertura del nuovo anno associativo dei ragazzi, giovani, giovanissimi e adulti per l’anno 2025-26.

I temi del percorso formativo che quest’anno vedranno coinvolti i vari settori sono i seguenti:

Settore Adulti: Alta definizione.

Settore Giovani: Passaggi di Stato.

Settore Giovanissimi: Non ci credo!

Articolazione A.C.R.: C’è spazio per te!

Le iscrizioni al nuovo anno associativo potranno essere fatte nei seguenti giorni e orari:

LUN 1 ottobre – MAR 2 ottobre – MER 3 ottobre dalle ore 09.00 alle 11.00 e dalle ore 18.00 alle 19.00.

Le iscrizioni verranno confermate solo con la consegna del previsto modulo adesioni compilato e firmato.

Nell’occasione è stato comunicato che domenica 26 ottobre p.v. sarà celebrata, a Mazara del Vallo – Seminario Vescovile, la Festa del Ciao Diocesana che darà inizio alle attività dell’A.C.R.-