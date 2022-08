Isola delle Femmine, alla casa Museo Joe Di Maggio, mostra di pittura dedicata al grande campione di baseball

ISOLA DELLE FEMMINE – Sarà inaugurata sabato 27 agosto 2022 alle ore 18, presso la casa Museo Joe Di Maggio, in via Cutino 14 a Isola delle Femmine, la mostra di pittura dedicata al campione del baseball dei New York Yankees di origine isolana. L’esposizione è curata da Agata Sandrone, Presidente della sezione di BCsicilia di Isola delle Femmine, in collaborazione con la galleria Studio 71 di Palermo il cui presidente, Francesco Scorsone, ha contattato per l’occasione gli artisti. In esposizione cinque tele realizzate da Antonella Affronti, Giuseppe Gargano, Luigi Gatto, Gery Scalzo e Gianni Maria Tessari. La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile fino al 31ottobre su appuntamento telefonando al numero 320.9089061. Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

Nei quadri esposti vengono sottolineati diversi aspetti della personalità di Joe Di Maggio ma ciò che traspare è, principalmente, l’aspetto mediatico della sua vita sia come campione di baseball che come marito di Marilyn Monroe. Joe e Marilyn, difatti, continuano tutt’oggi a far sognare l’immaginario collettivo.

Oltre alla mostra, all’interno della Casa Museo Joe DiMaggio sono presenti stralci di storia del paese di Isola delle Femmine nonché una mostra permanente di foto di Joe Di Maggio e Marilyn Monroe (moglie di lui nel 1954), numerosi cimeli appartenuti al giocatore (tra cui una palla autografata dal campione), trofei, oggetti del tempo, documenti etc. Visitarla è un modo per ripercorrere la storia pubblica e privata del giocatore e del paese che gli ha dato i natali.

Nella foto Marilyn Monroe e Joe Di Maggio.