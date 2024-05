Isola delle Femmine: “Antichi cappelli”, mostra di BCsicilia in occasione della Festa della Mamma

ISOLA DELLE FEMMINE – In occasione della Festa della Mamma, BCsicilia di Isola delle Femmine organizza per domenica 12 maggio 2024 la mostra “Antichi cappelli”, curata da Agata Sandrone, Presidente della sede locale di BCsicilia di Isola delle Femmine. L’esposizione si terrà presso la Casa Museo Joe Di Maggio via Cutino, 14 a Isola delle Femmine e sarà aperta al pubblico dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 con ingresso Libero. Tutte le mamme in visita al Museo avranno la possibilità di indossare uno dei cappelli d’epoca esposti per una foto ricordo della giornata. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061 Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

Nella foto uno dei cappelli in mostra.