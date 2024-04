Isola delle Femmine, campioni del baseball in visita alla Casa Museo Joe Di Maggio

ISOLA DELLE FEMMINE – La Casa Mu­seo Joe Di Mag­gio ha avu­to l’o­no­re di ri­ce­ve­re la vi­si­ta di celebri coach del baseball: l’americano James Joseph Mansilla e l’italiano Marco Sforza. Ad ac­co­glier­li Aga­ta San­dro­ne, Pre­si­den­te BC­si­ci­lia di Iso­la del­le Fem­mi­ne nonché cu­ra­tri­ce del Mu­seo, Stefano Bologna, Presidente Friends of Isola delle Femmine, e Giampiero Novara, Vice Presidente A.S.D Playball Sicilia.

I due giocatori si sono complimentati con Agata Sandrone per mantenere viva la memoria di Joe Di Maggio, e del suo entusiasmo nel narrare la storia del mitico campione di baseball, a partire dalla nascita dei genitori a Isola delle Femmine, fino all’8 marzo 1999 data della scomparsa del mitico campione avvenuta a Hollywood.

James Mansilla e Marco Sforza hanno raccontato alcuni aneddoti che li hanno visti coinvolti con Joe Di Maggio, mostrando anche delle foto, alcune delle quali sono state omaggiate al museo per arricchire la mostra, che li ritraevano in luoghi e in momenti diversi insieme al mito del baseball americano. Joseph Mansilla e Marco Sforza si sono resi disponibili per dare vita a Isola delle Femmine ad una piccola squadra di baseball.

Alla fine il Presidente Agata Sandrone ha accompagnato i due campioni in una breve visita culturale al paese.

Nella foto un momento della visita.