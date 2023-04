Isola delle Femmine “Colori di Sicilia”, mostra di antichi oggetti della tradizione etnoantropologica

ISOLA DELLE FEMMINE – Nell’ambito del 3° Raduno Nazionale United Moto Club FMI Sicilia, che si svolgerà a Isola delle Femmine dal 28 Aprile al 1 Maggio 2023, BCsicilia aprirà per l’occasione la Casa Museo Joe Di Maggio e presenterà una mostra dal titolo “Colori di Sicilia”, esposizione di antichi oggetti della tradizione etnoantropologica. La mostra sarà aperta venerdì 28 aprile dalle 18,00 alle 23,00, sabato 29 e domenica 30 aprile dalle 10,00 alle 23,00 e lunedì 1 maggio dalle 10,00 alle 13,00 presso la Casa Museo Joe Di Maggio via Cutino, 14 a Isola delle Femmine. Oggetti d’epoca della collezione privata di Agata Sandrone. Ingresso Libero. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061 Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

Una esposizione legata alla tradizione siciliana, dalle selle dei cavalli al carretto siciliano alle reti e nasse dei pescatori, dai ricami di un tempo, usati per impreziosire la biancheria intima, ai corredi delle nostre nonne. Inoltre una mostra fotografica sui luoghi di interesse storico-architettonico del territorio di Isola delle Femmine quali la Torre del Senato, la Torre dell’Isolotto e l’antica Tonnara. Infine immagini sul fenomeno dell’emigrazione di inizio ‘900 a Isola delle Femmine fino al recente gemellaggio con Pittsburg, Martinez e Monterey (California).