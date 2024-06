Isola delle Femmine. “La Luce negli anni dei Di Maggio”: mostra di antichi Lumi e Candelabri promossa da BCsicilia

ISOLA DELLE FEMMINE – Promossa dalla Sede di BCsicilia di Isola delle Femmine si terrà sabato 22 e domenica 23 giugno 2024 “La Luce negli anni dei Di Maggio”: mostra di antichi Lumi e Candelabri. Saranno esposti oggetti di fine Ottocento e inizio Novecento per l’uso quotidiano delle famiglie, nel periodo in cui la famiglia del mitico campione di baseball Joe Di Maggio risiedeva ancora a Isola delle Femmine prima di trasferirsi in America. Si potranno ammirare lumi e candelabri in ceramica in ottone e in legno all’interno del quale si versava l’olio che successivamente veniva acceso con una specie di stoppino realizzato con materiale vegetale o strisce di tela, inoltre lumi in ottone a petrolio e lampade a carburo di calcio. Tutti gli oggetti sono provenienti dalla collezione privata di Agata Sandrone. La mostra si terrà presso la Casa Museo Joe Di Maggio via Cutino, 14 a Isola delle Femmine e avrà i seguenti orari: sabato 22 dalle 17,00 alle 22,00 e domenica 23 dalle 10,00 alle 12,30. Ingresso Libero. Per informazioni tel. 320.9089061 Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it

Nella foto lumi e candelabri in mostra.