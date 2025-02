Isole minori siciliane: operativo il rimborso integrale dei biglietti per i dipendenti pubblici pendolari

TRAPANI – L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò ha firmato il decreto che rende operativo ottenere il rimborso integrale dei biglietti di viaggio per le isole minori dei dipendenti pubblici pendolari previsto da un’importante misura del governo Schifani. “Desidero esprimere – ha dichiarato l’on. Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia all’ARS – il mio sincero ringraziamento all’assessore per la tempestività dimostrata e per aver mantenuto l’impegno preso con i territori insulari”.

Gli aventi diritto dovranno conservare i biglietti di viaggio e caricare la documentazione sulla piattaforma entro 30 giorni dalla data del viaggio. In attesa dell’operatività del sistema informatico, si raccomanda di conservare tutti i biglietti dei viaggi effettuati a partire da oggi (5 febbraio).