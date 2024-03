Istanze nulla osta al lavoro flussi 2024 – click day

TRAPANI – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 19 gennaio 2024 con il quale, ravvisata l’esigenza rappresentata dal Ministero dell’Interno di differire, per l’anno 2024, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote definite annualmente, è stabilito che le istanze potranno essere inviate accedendo all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click Day 2024” fruibile nei seguenti orari delle seguenti giornate:

dal 29 febbraio dalle ore 13:00 alle ore 20:00 fino al 16 marzo dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

il 17 marzo dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

il 19 marzo dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

il 20 marzo dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

il 22 e 23 marzo dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

il 24 marzo dalle e 8:00 alle ore 18:00.

Si ricorda che per accedere al suddetto Portale è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.