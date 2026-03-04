Istituto Nazionale Previdenza Sociale, assunzioni per 88 funzionari/e informatici

ROMA – L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha pubblicato il bando di concorso per esami mirato all’inserimento lavorativo di 88 funzionari/e informatici, che potranno contare su assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso gli uffici Inps disseminati nelle diverse regioni italiane.

Per prendere parte alla selezione, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, è necessario avere conseguito la Laurea triennale in una delle seguenti discipline: ingegneria dell’informazione ; scienze e tecnologie fisiche; scienze e tecnologie informatiche; scienze matematiche; statistica ed equiparate. A seguito dell’integrazione del bandosono inoltre ammesse le seguenti Lauree Magistrali: Fisica; Informatica; Sicurezza informatica; Ingegneria dell’automazione; Ingegneria chimica; Ingegneria della sicurezza ed altre

Sono previste una prova scritta ed una orale, fini della selezione. Per consultare il bando clicca qui. C’è tempo fino al 16 marzo 2026 (prorogato) per presentare la propria candidatura