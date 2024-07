Itinerari tra arte e fede. Alla scoperta del Fondo Edifici di Culto, Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani

TRAPANI – Nella storica cornice della Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani si è tenuto, sabato 20 luglio, il secondo appuntamento dell’iniziativa “Itinerari tra arte e fede. Alla scoperta del patrimonio Fondo Edifici di Culto“.

Brevi ed esaustive presentazioni storiche e artistiche della chiesa e degli arredi, curate da personale dell’Archivio di Stato e del Museo regionale “A. Pepoli”, hanno preceduto il concerto di inaugurazione dell’organo “G. Ruffati” curato dal Maestro Nicotra, all’organo, con la partecipazione della violinista Marta Pasquini.

L’iniziativa, promossa dalla Prefettura di Trapani in collaborazione con le Diocesi di Trapani e di Mazara del Vallo, l’Archivio di Stato, la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, il Museo regionale “A. Pepoli”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, il Conservatorio di musica di Trapani “A. Scontrino” si pone nell’ambito della missione e priorità del Fondo “per contribuire a far conoscere il valore simbolico, storico, culturale e religioso che rappresentano le Chiese del FEC e i numerosi inestimabili valori delle opere d’arte in esse conservate”.

Gli appuntamenti riprenderanno dal prossimo mese di settembre.