Itinerari tra arte e fede. Alla scoperta del patrimonio fondo edifici di culto. Basilica Maria SS. Annunziata di Trapani

TRAPANI – Proseguono gli incontri nell’ambito dell’iniziativa “Itinerari tra arte e fede. Alla scoperta del patrimonio Fondo Edifici di Culto” coordinata dalla Prefettura di Trapani in collaborazione con le Diocesi di Trapani e di Mazara del Vallo, l’Archivio di Stato, la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, il Museo regionale “A. Pepoli”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, il Conservatorio di musica di Trapani “A. Scontrino”, finalizzata a far conoscere e valorizzare il patrimonio, mobile e immobile, di proprietà del Fondo Edifici di Culto.

Il prossimo 20 luglio alle ore 19.30, presso la Basilica Maria SS. Annunziata di Trapani, di proprietà del Fondo Edifici di Culto, si terrà il secondo appuntamento dell’iniziativa che prevede un momento di illustrazione storico artistica a cura di personale dell’Archivio di Stato e del Museo regionale “A. Pepoli” e il concerto di inaugurazione del grand’organo “G. Ruffati” tenuto dall’organista Leonardo Nicotra con la partecipazione straordinaria della violinista Marta Pasquini.

La cittadinanza è invitata a partecipare; l’ingresso è libero e gratuito.

Gli appuntamenti riprenderanno dal mese di settembre.