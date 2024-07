TRAPANI – Oggi (12 luglio), alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Francesco D’Assisi, di proprietà del Fondo Edifici di Culto, avrà luogo il primo appuntamento dell’iniziativa “Itinerari tra arte e fede. Alla scoperta del patrimonio Fondo Edifici di Culto”.

L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Trapani in collaborazione con le Diocesi di Trapani e di Mazara del Vallo, l’Archivio di Stato, la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, il Museo regionale “A. Pepoli”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, il Conservatorio di musica di Trapani “A. Scontrino”, mira a far conoscere e valorizzare il patrimonio, mobile e immobile, di proprietà del Fondo Edifici di Culto.

L’appuntamento sarà articolato in due momenti: uno di illustrazione storico artistica a cura di personale della Soprintendenza BB.CC.AA, dell’Archivio di Stato e del Museo regionale “A. Pepoli”, e uno musicale, a cura del Maestro Leonardo Nicotra, all’organo.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 20 luglio, ore 19.30, presso la Basilica Maria SS. Annunziata di Trapani, sempre di proprietà del Fondo Edifici di Culto.

La cittadinanza è invitata a partecipare; l’ingresso è libero e gratuito.