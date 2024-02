CALTANISSETTA – John Forte, giovane atleta dell’ASD Another Way team del Maestro Gerardo Ranauro, vince a Caltanissetta e si laurea campione regionale Feder kombat domenica 4 febbraio nella categoria +60 kg. “Ottima prestazione – ha detto Ranauro – che ci rende orgogliosi del lavoro fatto”. Altri due ottimi secondi posti per Antonino Valenti nella cat +94 kg e Sergio Lampasona nella categoria master.