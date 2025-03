JOOP al Foodex Japan 2025: 150 Oli vincitori in Mostra a Tokyo

TOKIO – Il Japan Olive Oil Prize (JOOP), il concorso internazionale che premia i migliori oli extra vergine di oliva provenienti da tutto il mondo, ha recentemente partecipato al Foodex Japan 2025, la principale fiera alimentare asiatica, che si è svolta a Tokyo dall’11 al 14 marzo e ha visto la partecipazione di oltre 85.000 visitatori e 3.500 espositori provenienti da oltre 80 paesi.

JOOP si è rapidamente affermato come uno dei concorsi più prestigiosi nel suo settore, svolgendo un ruolo fondamentale nel migliorare la percezione degli oli extra vergine di oliva in Giappone, dove il consumo di EVO sta crescendo rapidamente. Il Giappone, infatti, è uno dei paesi leader in Asia per il consumo di olio d’oliva, con un incremento del 10% del consumo nell’ultimo anno.

La partecipazione al Foodex ha offerto a JOOP l’opportunità di presentare i 150 oli premiati a un pubblico di professionisti del settore, che hanno avuto modo di degustare e scoprire le caratteristiche uniche dei prodotti premiati.

Durante l’evento sono stati stabiliti numerosi contatti con importatori e distributori giapponesi, creando nuove opportunità di business in un mercato altamente competitivo. Inoltre, JOOP continua a svolgere una funzione educativa nei confronti dei consumatori giapponesi, aiutandoli a distinguere tra oli d’oliva di qualità superiore e oli commerciali.

I vincitori dell’edizione di JOOP 2025 saranno nuovamente presentati al Foodex Japan 2026, continuando così a promuovere la qualità dell’olio extra vergine di oliva su un palcoscenico internazionale.

Per ulteriori informazioni su JOOP e per scoprire come partecipare al concorso, è possibile visitare il sito ufficiale: https://jooprize.com/