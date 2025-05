Kleos di maggio sulle elezioni provinciali che hanno visto Salvatore Quinci eletto presidente ed Ernesto Raccagna primo degli eletti tra i consiglieri

Salvatore Quinci è, a sorpresa, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex provincia) eletto con 1243 voti (ponderati) di scarto rispetto all’altro candidato Giovanni Lentini sindaco di Castelvetrano, che era sostenuto dai partiti di centrodestra e da 4 liste di partito e, per questo, considerato alla vigilia favorito. Salvatore Quinci godeva del sostegno dei partiti del centrosinistra e di una sola lista civica, ma aveva di fatto anche l’appoggio dei dissidenti di Forza Italia e di Fratelli d’Italia che, grazie al voto disgiunto, hanno fatto la differenza.

Il 27 aprile sono stati eletti pure 12 consiglieri provinciali. La lista civica in sostegno del neo presidente Quinci, che ha ottenuto 30.121 punti, ha eletto 4 consiglieri provinciali: Ernesto Raccagna (cifra individuale ponderata, 7157 punti), Francesco Foggia (4824), Laura Barone (3828), Giovanni Iacono Fullone (3094).

I restanti 8 consiglieri provinciali eletti sono di centrodestra, appartenenti alle quattro liste di partito che sostenevano Lentini e che hanno ottenuto due consiglieri provinciali ciascuna. Lega con 17.299 punti: Saverio Messana (4228 punti) e Alberto Mazzeo (3626); Fratelli d’Italia con 17.244 punti: Maurizio Miceli (5625) e Giuseppa Corbo (5156); Forza Italia con 17.067 punti: Enzo Sturiano (6635) e Vito Milazzo (6100); Dc con 13.388 punti: Walter Alagna (4223) e Alessia Rizzo (3188).

Dei candidati consiglieri provinciali di Partanna, che erano in tutto quattro, tre per Lentini e uno per Quinci, solo quest’ultimo, Ernesto Raccagna, è stato eletto, collocandosi addirittura al primo posto della lista civica per Quinci. Questi i punti ottenuti dagli altri, nessuno dei quali è stato eletto: Antonina Adriana Mendolia (Dc) punti 1217; Anna Valeria Accardo (Lega) punti 600; Giovanni Lo Piano Rametta (F.lli d’Italia) punti 0.

Sono state elezioni di secondo livello nel senso che solo sindaci e consiglieri comunali in carica hanno esercitato il diritto di voto che era ponderato, cioè di “peso” differente secondo parametri prestabiliti (5 fasce) a seconda del numero degli abitanti dei paesi di provenienza dei candidati. In sostanza si potrebbe affermare che la “casta” ha votato la “casta”, o, per dirla con le parole della deputata regionale Cristina Ciminnisi di 5 Stelle, «Le elezioni di secondo livello sono anomale, un gioco tra caste che si votano da sole. Se si tratta di scegliere un organo politico, deve essere la gente a farlo con il voto». Forse con questa modalità di elezione non c’era modo migliore per allontanare ancora di più i semplici cittadini dalla politica.

Antonino Bencivinni

LE 5 FASCE DI PONDERAZIONE IN PROVINCIA DI TRAPANI

La fascia E (scheda di colore verde) comprendeva Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo, con un indice di ponderazione pari a 350; la fascia D (scheda rossa) comprendeva Castelvetrano, Erice, Castellammare del Golfo, Valderice, Campobello di Mazara, Paceco e Salemi, con 294 di indice ponderazione; nella fascia C (scheda grigia) si collocavano Misiliscemi, Partanna, Petrosino, Pantelleria, Calatafimi Segesta, Custonaci, con una ponderazione di 262; la fascia B (arancione) comprendeva Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Gibellina e Favignana, con 130 di indice di ponderazione; la fascia A (blu) Buseto Palizzolo, Poggioreale, Salaparuta e Vita, con 61 di ponderazione.