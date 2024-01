Kleos entra…nel 17°anno!

di Antonino Bencivinni Con il numero di gennaio 2024 di Kleos, la rivista (il cui numero 0 è del 29 dicembre 2007) entra nel suo diciassettesimo anno, siamo orgogliosi di questo cammino che non ha avuto battute di arresto (neanche nel periodo del lockdown quando per necessità per qualche mese siamo usciti solo on line) e del traguardo già raggiunto, ancora vogliosi di continuare e di assicurare la presenza di uno strumento che a nostro avviso costituisce, da sedici anni compiuti, un faro di autonomia, indipendenza e libertà con l’opera meritoria di tutti i collaboratori e con l’ausilio di tanti che continuano a credere nell’importanza di una testimonianza libera, come quella del giornale Kleos, che continua imperterrito ad offrirsi ai lettori on line (www.giornalekleos.it) e in cartaceo del tutto gratuitamente. Ringrazio per questo, doverosamente, da primus inter pares, i collaboratori tutti, sia quelli che non sono potuti venire all’incontro di auguri natalizi tenutosi al Parco dei Pini di Partanna poco prima di Natale 2023, sia quelli che sono venuti e sono stati “immortalati” nella foto di copertina (da sx Antonino Pellicane, Salvo Li Vigni, Tino Traina, Lucio Bencivinni, Antonino Bencivinni, Marika Pensabene, Ina Venezia, Francesco Cusenza, Stefano Caruso e Filippo Guirreri). Grazie anche ai collaboratori che sono stati impossibilitati ad essere presenti: Mario Bencivinni, Pietro Errante, Enzo Minio, Antonino Passalacqua, Vito Piazza, Davide Traina.