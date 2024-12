“Kr46mө”, il Frammento-Simbolo del Naufragio di Cutrò in Diocesi

MAZARA DEL VALLO – La notte tra il 25 e 26 febbraio 2023 un’imbarcazione partita dalla Turchia, con a bordo circa 180 persone migranti, naufragò a poche decine di metri dalla costa di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone (Calabria). Ci furono 94 morti di cui 35 erano bambini. Nell’aprile dello stesso anno la Bottega Solidale di Carcare, in Valbormida (Savona), è riuscita ad avere un frammento del legno di quell’imbarcazione a cui da il nome KR46MӨ (Crotone, quarantaseiesima vittima, maschio sotto il primo anno di età) ed è diventato il simbolo che parla di umanità negata, di sofferenza ma anche di un atto di amore verso chi ha vissuto quella tragedia. Da questi giorni e fino al 10 gennaio quel frammento-simbolo di legno girerà nella Diocesi di Mazara del Vallo come testimonianza di un messaggio di accoglienza e di presenza contro l’indifferenza e la violenza che sono costantemente in atto verso persone più fragili, in fuga da contesti di morte. «Il grazie va alla professoressa Stefania Valerio dell’Istituto “Borsellino-Ajello” di Mazara del Vallo che l’ha chiesta – spiega suor Alessandra Martin, direttrice dell’Ufficio diocesano per le migrazioni e la mobilità umana – ora come Ufficio la stiamo portando in pellegrinaggio nei paesi della Diocesi». Ieri mattina (3 dicembre) il frammento dell’imbarcazione è stato accolto dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e ha già iniziato il suo giro tra le parrocchie, a partire dalla chiesa madre di Campobello di Mazara e dalle parrocchie di Castelvetrano dove incontrerà gruppi di catechesi e comunità dei fedeli. Coloro che vorranno richiederla per un passaggio significativo nei propri contesti di parrocchia potranno chiamare suor Alessandra Martin al 3482694270.