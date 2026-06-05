L’11 giugno al cinema il film “Le bambine”

ROMA – Dopo il successo all’ultima edizione del Locarno Film Festival, uscirà al cinema l’11 giugno distribuito da Adler Entertainment Le bambine, il nuovo film scritto da Valentina e Nicole Bertani assieme Maria Sole Limodio, e diretto dalle Bertani (prodotto da Emma Film in collaborazione con Rai Cinema, Adler Entertainment e 360 Degrees Film, e in coproduzione con Cinédokké, RSI Radiotelevisione Svizzera e Mathematic Studio Production).

Unico film italiano presentato in concorso a Locarno, Le bambine conferma la cifra stilistica immediatamente riconoscibile di Valentina Bertani, già autrice di La timidezza delle chiome, che qui firma insieme alla sorella Nicole un’opera di grande libertà espressiva, un racconto che rompe i preconcetti sull’identità, anche sessuale, e mette in scena rabbia, ribellione e desiderio di riscatto.

Ambientato nel 1997, il film racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni con pochi denti, una nonna ricchissima e una madre bella, pericolosa e dirompente. Sarà l’incontro con due coetanee, le sorelle Azzurra e Marta, a insegnarle a diventare una bambina.

In una strada borghese dove tutto è sotto gli occhi di tutti, tra vicini spioni, punture di zanzare e cacche di cane che nascondono segreti, Le bambine è una storia di formazione al contrario sul diritto a restare piccole tutto il tempo a noi dovuto. Una commedia con le ginocchia sbucciate e i lividi sul cuore.