TRAPANI – Si terrà il prossimo 14 Novembre alle ore 18.00 nei locali del Museo San Rocco

sito in Trapani, l’incontro organizzato dal Presidio “Gian Giacomo Ciaccio

Montalto” dell’Associazione LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro la

mafie, in collaborazione con il FAI Trapani e delegazione Giovani FAI Trapani,

dal titolo “La Bellezza Rubata: l’interesse della mafia per le Opere D’arte”.

All’incontro, moderato da Gisella Mammo Zagarella, quale referente del

presidio trapanese di Libera, parteciperanno come relatori il Ten. Col. Gianluigi

Marmora, Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio

Culturale di Palermo, con competenza regionale e Maurizio Vitella, Professore

associato di Storia dell’Arte Moderna presso il Dipartimento Culture e società

dell’Università degli Studi di Palermo.

L’incontro rientra nell’iniziativa “100 passi verso il 21 Marzo” che nel 2025 si

terrà a Trapani alla presenza di Don Luigi Ciotti e dei familiari delle vittime delle

mafie, e affronterà il tema dei numerosi furti di opere d’arte operati nel nostro

territorio e che oggi rappresentano una fonte di arricchimento per le

organizzazioni criminali attraverso il loro commercio illecito.

L’obiettivo dell’iniziativa è la sensibilizzazione della comunità cittadina alle

numerose problematiche che rendono la provincia di Trapani, e la Sicilia tutta,

un feudo per criminalità mafiosa, massoneria deviata e corruzione sistemica.