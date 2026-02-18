La campagna antinfluenzale si concluderà il 28 febbraio con un forte contributo delle farmacie: +45% di inoculazioni nell’Isola rispetto alla scorsa campagna vaccinale

PALERMO – La campagna antinfluenzale si concluderà il prossimo 28 febbraio con un forte contributo delle farmacie alla

copertura vaccinale della popolazione in tutte le regioni italiane.

Nell’Isola, in particolare, nelle farmacie sono state inoculate 16.542 dosi, con un incremento del 45% rispetto alle 11.340 raggiunte nella

campagna conclusasi a febbraio 2025. La quota maggioritaria di vaccini è stata utilizzata nelle farmacie di Palermo e provincia, dove i cittadini immunizzati sono stati 6.030 rispetto ai 5.500 circa della scorsa stagione invernale.

“Questi dati – commenta Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo

– confermano che la rete delle farmacie territoriali svolge un ruolo fondamentale per il Servizio sanitario nazionale, non solo come un presidio per la vaccinazione antinfluenzale, ma anche come hub vaccinale polivalente capace di rispondere con efficacia anche alla domanda di protezione contro il Covid-19 e altre patologie. La professionalità e l’efficienza con cui i farmacisti hanno svolto e svolgono questo compito anticipa di fatto i contenuti della legge sulle Semplificazioni, che prevede per la cosiddetta ‘farmacia dei servizi’ la possibilità di somministrare ai soggetti maggiori di 12 anni tutti i vaccini previsti

dal piano nazionale di prevenzione vaccinale”.

“Il successo di questa campagna – conclude Tobia – ci dice che la farmacia può dare un contributo decisivo alla prevenzione sanitaria,

favorendo un aumento della copertura vaccinale e offrendo ai cittadini un accesso rapido, sicuro e professionale ad una gamma di vaccini sempre più ampia”.