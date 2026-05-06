La Canottieri Marsala sul podio dell’Italia Cup ILCA 2026: Filippo Noto è oro U16, Giulio Genna argento in ILCA 7

MARSALA – La Società Canottieri Marsala, diretta dal presidente Renzo Carini, torna da Marina di Camerota con due medaglie importanti. Alla terza tappa della Italia Cup ILCA 2026, dopo tre giorni di regate con quasi 300 barche in acqua, i velisti lilibetani salgono sul podio.

Filippo Noto è campione ILCA 4 Under 16, continuando la sua stagione agonistica in maniera strepitosa. Solo poche settimane fa infatti aveva vinto il titolo europeo ILCA 4 U16 a Murcia, in Spagna, confermandosi tra i velisti di punta della Federazione nel programma Next Generation.

La seconda medaglia arriva dalla classe olimpica ILCA 7, dove Giulio Genna chiude 2° assoluto. Per lui, già secondo dopo la prima giornata, una conferma importante contro i migliori specialisti italiani della classe.

Con un oro U16 e un argento Assoluto, la Canottieri Marsala è tra le società più vincenti della tappa campana. Un risultato che dà continuità al lavoro sul settore giovanile e olimpico, dopo l’organizzazione ad aprile della prima tappa del Trofeo Optimist Kinder e i successi internazionali di Noto.

La ILCA Italia Cup tornerà tra poche settimane con la quarta tappa: per Noto e Genna l’obiettivo è restare al vertice, per la Canottieri Marsala continuare a portare la vela siciliana sul podio nazionale.