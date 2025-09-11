La chef Rosa Florinda Marino lancia l’alta cucina a domicilio in tutta la provincia di Trapani

MAZARA DEL VALLO – Dalla passione di una vita a un progetto professionale certificato. La chef Rosa Florinda Marino, conosciuta come “In cucina con Flo”, annuncia il lancio del suo servizio di alta cucina a domicilio, pensato per offrire un’esperienza culinaria unica e su misura nel comfort della propria casa. Forte di un’esperienza trentennale e di una qualifica come Cuoca Professionista esperta in Scienza e Gestione dell’Alimentazione, una specializzazione in Banqueting Management e un Attestato HACCP come Responsabile di Industria alimentare, la chef Marino unisce l’amore per i fornelli alla professionalità certificata, garantendo un servizio curato nei minimi dettagli.

“Per oltre trent’anni la cucina è stata la mia più grande passione. Oggi, grazie anche alle mie qualifiche, posso unire questa esperienza a una professionalità certificata, portando non solo un pasto, ma una vera e propria esperienza sensoriale direttamente a casa dei miei clienti, curando ogni dettaglio, dalla materia prima al servizio,” dichiara la chef Rosa Florinda Marino.

Il servizio di “In cucina con Flo” si rivolge a chiunque voglia trasformare un’occasione speciale in un evento indimenticabile, senza doversi preoccupare dell’organizzazione.

L’offerta include:

Chef a Domicilio per Cene ed Eventi Speciali, ideale per cene intime, anniversari, feste e celebrazioni. La chef si occupa di tutto, dalla spesa alla preparazione, fino al servizio e al riassetto finale della cucina.

Chef Privato per Ville Vacanza: Un servizio esclusivo per i turisti che desiderano scoprire i sapori autentici della cucina locale e internazionale nel comfort della propria villa, con la garanzia di un professionista qualificato.

Corsi di Cucina Privati: Lezioni personalizzate per imparare tecniche e segreti direttamente da una chef esperta.

Catering per Piccole Cerimonie e Eventi Aziendali: Menù studiati su misura per eventi aziendali come coffee break, light lunch e cene per team building, oltre che per occasioni speciali, con la garanzia di piatti realizzati secondo i più alti standard di sicurezza e qualità.