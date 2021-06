PARTANNA – La Città di Partanna aderisce al “Patto intercomunale per la lettura”, che coinvolge i Comuni di Partanna, Marsala, Trapani, e Castelvetrano. Il Patto per la Lettura è uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura adottato dal Centro per il libro e proposto a istituzioni pubbliche e soggetti […]

PARTANNA – La Città di Partanna aderisce al “Patto intercomunale per la lettura”, che coinvolge i Comuni di Partanna, Marsala, Trapani, e Castelvetrano. Il Patto per la Lettura è uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura adottato dal Centro per il libro e proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio.

All’iniziativa di oggi, in Soprintendenza a Trapani, era presente, su delega del sindaco Nicola Catania, l’assessore Noemi Maggio. Per gli altri Comuni, rispettivamente Trapani, Marsala e Castelvetrano, hanno firmato Rosalia D’Alì, Oreste Alagna e Davide Licari, alla presenza della sovrintendente, Girolama Fontana.

“Partanna aderisce già da tempo al circuito delle “Città che leggono” – dice il sindaco, Nicola Catania – e la nostra biblioteca è, finora, l’unica on line della provincia di Trapani, la cui raccolta di volumi, giornali e audio aderisce a MediaLibraryOnLine (Mlol), la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale, accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette”.

“Aderire oggi al Patto per la lettura – aggiunge l’assessore Maggio – è la naturale conseguenza di un’Amministrazione che intende sempre di più migliorare e arricchire l’offerta culturale del territorio per una promozione generale nell’ottica di un servizio pubblico che ritiene essenziale”.

Gli assessori presenti a Trapani saranno presenti nel fine settimana al Taobuk, il Festival letterario internazionale che si svolge a Taormina, con l’obiettivo di dar vita a iniziative comuni con l’obiettivo di una crescita culturale che coinvolga l’intera provincia.