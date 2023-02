PARTANNA – La Città di Partanna, “crocevia di itinerari archeologici, artistici e letterari” promuove il suo territorio alla Bit di Milano. Domani, lunedì 13 febbraio, con il sindaco, Nicolò Catania, ci saranno il vicesindaco, Angelo Bulgarello, con delega allo spettacolo, lo storico dell’arte Vittorio Sgarbi, Noemi Maggio, assessore alla cultura e il professor Vito Zarzana.

Alla Borsa Internazionale del Turismo per la 43\esima edizione a Fiera Milano city, al “The Best of Western Sicily” il progetto, ideato dall’agenzia di comunicazione Feedback di Palermo e promosso in collaborazione con Telesud di Trapani che vuole promuovere in maniera sinergica un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Il territorio della Sicilia Occidentale è uno scrigno di tesori tutti da scoprire, che saranno raccontati a Milano nell’ambito di un programma di appuntamenti che si snoda lungo i tre giorni, all’interno dello stand A3\B16 al padiglione 3.

Il talk dedicato a Partanna è in programma alle ore 12.30.