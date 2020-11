La Città di Partanna ha fossi di tutte le misure

PARTANNA – Purtroppo i fossi che sono presenti a Partanna non solo sono numerosi ma molti di essi sono anche larghi e profondi. Per giunta sono presenti in zone pressoché centrali della città (uno – nella foto qui sotto – addirittura è nella piazzetta antistante l’abitazione del sindaco!). Un altro esempio che documentiamo è quello […]

PARTANNA – Purtroppo i fossi che sono presenti a Partanna non solo sono numerosi ma molti di essi sono anche larghi e profondi. Per giunta sono presenti in zone pressoché centrali della città (uno – nella foto qui sotto – addirittura è nella piazzetta antistante l’abitazione del sindaco!). Un altro esempio che documentiamo è quello della foto qui in evidenza di un grande fosso che si trova a pochi passi dalla posta e che è molto pericoloso sia per i pedoni che per le automobili che lì arrivano numerose nell’orario di apertura dell’ufficio postale. I cittadini si chiedono: “Si aspetta l’incidente per intervenire?”, incidente che può avere conseguenze gravissime per chi lo subisce e danni di immagine e anche finanziari per l’amministrazione che dovrà pagare pesanti debiti fuori bilancio.