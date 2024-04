La compagnia Sipario mette in scena: “Frozen – Il regno di ghiaccio”

MARSALA – Domenica prossima 28 aprile sul palcoscenico del teatro comunale “Eliodoro Sollima” rivivrà la fiaba “Frozen – Il regno di ghiaccio”. La compagnia Sipario diretta da Vito Scarpitta metterà in scena due spettacoli nella stessa giornata: il primo alle ore 17 e il secondo alle 19, capaci di condurre il pubblico nel regno di Arendelle con le sorelle Anna ed Elsa.

“Lo spettacolo – spiega Vito Scarpitta – è tratto dal film Disney del 2013. Frozen è il 53º cartone animato della Disney, un capolavoro che è riuscito ad aggiudicarsi ben due premi Oscar: uno come miglior cartone animato dell’anno e uno come miglior canzone. Ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen “La regina delle nevi”, è il cartone animato che ha ottenuto il maggior numero di incassi. Ebbene noi riportiamo tutta la magia di questa favola in teatro. Gli spettatori vedranno la principessa Elsa, sua sorella Anna, i fidati amici Kristoff e la sua renna Sven, il pupazzo di neve Olaf. Tutto per incantare i bambini di ogni età”.

Produzione “Compagnia Sipario”, la scenografia è a cura del Sipario Group, i costumi di Angela Scarpitta, il Service è Primafila di Gianmarco Scarpitta, le coreografie di Vanessa Coppola, la direzione artistica di Enza Giacalone, la direzione musicale di Eugenia Sciacca e la regia di Vito Scarpitta.

Inoltre “Frozen – Il regno di ghiaccio” è uno degli spettacoli più gettonati della compagnia Sipario. “Portato in scena per la prima volta con grande successo dalla Sipario nel 2016 al teatro ABC di Catania – afferma Scarpitta – lo spettacolo ha girato la Sicilia riscuotendo sempre più consensi. In questa XI stagione Teatro in…musical al teatro Impero di Marsala ha accolto e entusiasmato più di 3000 bambini che hanno assistito gioiosi alla favola. E anche le canzoni di Frozen sono dei veri capolavori della musica e le scenografie animate e i colori delle luci insieme ai balletti creano un’atmosfera fiabesca”.

È possibile acquistare i biglietti presso l’agenzia Viaggi dello Stagnone in via dei Mille 45 e presso Pro Loco in via XI Maggio, dove è possibile richiedere i coupon sconto per i bambini.

Prevendita anche on line sul circuito Liveticket su https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario

Info al numero 320.8011864